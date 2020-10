Meteorolozi upozoravaju na vremenske anomalije u Rusiji

MOSKVA – Temperatura koja će biti viša za 12 do 14 stepeni od uobičajenih vrednosti predviđa se ovih dana u oblastima severne Jakutije i Kamčatke na istoku Rusije, dok će regioni na severozapadu i u centralnom delu Rusije biti zahvaćeni hladnim talasom, saopštio je direktor za istraživanje državne ruske hidrometeorološke stanice Roman Vilfand.

„U ovim regionima biće neuobičajeno toplije. Iako govorimo da će biti toplije za 12 do 14 stepeni, to znači da će se temperatura u severnoj Jakutiji i Kamčatki kretati od nule do minus četiri stepena,“ objasnio je Vilfand za agenciju TAS S.

S druge strane, neočekivano hladnije će sredinom iduće sedmice biti u nekim regionima na severozapadu i u centralnim delovima Rusije gde će temperatura biti niža za nekoliko stepeni od uobičajene.

(Tanjug)

