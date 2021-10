Mickovski: Vlada delegitimisana, očekujem vanredne izbore

SKOPLJE – Lider vodeće makedonske opozicione partije Hristijan Mickovski založio se večeras za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, ističući da ne treba da ode samo premijer Zoran Zaev, već i „zaevizam“.

Mickovski je posle drugog kruga izbora za gradonačelnike u Severnoj Makedoniji, u kojem je njegova stranka, kako je rekao, odnela veliku pobedu, ocenio da je Vlada delegitimizovana i da je to nova realnost za koju očekuje da se vremenom manifestuje u parlamentu.

„Najbolje bi bilo da se to uradi putem vanrednih parlamentarnih izbora. Želim da se obratim lično Zoranu Zaevu. Želim da ga zamolim da dobro razmisli koji će biti sledeći koraci. Nadići sebe i konačno razumeti poruku, a to je da treba otići“, rekao je Mickovski, prenosi Plus info.

On kaže da „nema više prostora za zločin, prevaru i poraz Makedonije i naroda“.

„Želim da pošaljem poruku onim ljudima u SDSM-u koji su okupirali Makedoniju. Ne treba da ode samo Zaev, već i ‘zaevizam’. Makedonski narode, neću vas razočarati jer sav vaš bol je i moj bol. Sva vaša razočaranja su i moja razočaranja. Moramo okrenuti novu stranicu“, poručio je Mickovski.

Istakao je da je ovo „istorijski rezultat“ i da se „volja naroda mora jednom poslušati“.

„Imamo većinu glasova naroda i to nam je važno, a da bi bili vanredni parlamentarni izbori treba da imamo većinu u parlamentu. Imamo većinu naroda i to poverenje ne smemo da izgubimo. To moramo omogućiti makedonskom narodu“, rekao je Mickovski.

Premijer Severne Makedonije i lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) Zoran Zaev podneo je večeras ostavku na obe funkcije, nakon loših rezultata na lokalnim izborima, ali je istovremeno poručio da ostaje pri stavu da nema potrebe za vanrednim parlamentarnim izborima.

Zaev je pred drugi krug izbora najavio da će podneti ostavku ako kandidat njegove stranke izgubi u Skoplju.

To, međutim, ne znači automatsko raspisivanje novih izbora, već bi na njegovo mesto mogao da dođe neki drugi predstavnik iz redova Socijaldemokrata.

Nezavisni kandidat za gradonačelnika Skoplja Danela Arsovska, koju podržava opoziciona VMRO-DPMNE, proglasila je večeras pobedu.

Prema rezultatima Državne izborne komisije (DIK) na osnovu 40 odsto obrađenog biračkog materijala, Arsovska u drugom krugu izbora ima podršku 56,86 odsto glasova, dok aktuelni gradonačelnik i kandidat vladajuće SDSM Petar Šilegova ima 39,64 odsto.

(Tanjug)

