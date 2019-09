Micotakis: Grčka će poštovati Prespanski sporazum

NJUJORK – Grčki premijer Kirijakos Micotakis rekao je makedonskom kolegi Zoranu Zaevu da je, iako se ne slaže sa Prespanskim sporazumom, Grčka dužna da ga poštuje, prenosi grčka agencija ANA-MPA.

Prema grčkim vladinim izvorima, Micotakis je rekao Zaevu da on ne bi potpisao Sporazum iz Prespe, koji je prethodna grčka vlada na čelu sa Aleksisom Ciprasom potpisala sa Severnom Makedonijom u junu 2018. godine, ali da je taj sporazum sada deo međunarodnog prava i da je Grčka dužna da ga poštuje.

On je istakao da je u vreme ratifikacije Prespanskog sporazuma u grčki parlament, kao lider opozicije činio sve što je mogao da spreči njegovu ratifikaciju.

Micotakis je pozvao Zaeva da u skladu sa vremenskim okvirima ispunjava obaveze iz sporazuma, posebno u vezi zaštite trgovinskih marki.

Zaev je rekao da je njegova vlada posvećena sprovođenju Prespanskog sporazuma.

On je dodao da će primena sporazuma povećati grčke investicije u Severnoj Makedonije, dok je na to Micotakis rekao da nepostojanje sporazuma u prošlosti nije sprečilo to da se dogodi.

Micotakis i Zaev susreli su se juče po prvi put, na marginama generalne skupštine UN u Njujorku, nakon što su održani parlamentarni izbori u Grčkoj na kojima je aktuelni grčki premijer Kirijakos Micotakis pobedio bivšeg premijera te zemlje Aleksisa Ciprasa.

(Tanjug)