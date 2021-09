Milačić osporava tvrdnje Abazovića o uspesnoj akciji

PODGORICA Nezavisni poslanik i predsednik Prave Crne Gore Marko Milačić ne slaže se sa tvrdnjom potpredsednika vlade Dritana Abazovića, da bi on bio jedini koji bi izašao pred javnost da se patrijarhu Porfiriju nešto dogodilo u Crnoj Gori, i uputio ga da pita premijera Zdravka Krivokapića zašto je akcija uspela.

U obraćanju Abazoviću, Milačić kaže da je stvar previše ozbiljna da se ne bi čula puna istina.

Milačih u pisanoj izjavi dostavljenooj i Tanjugu osporava tvrdnju Abazoviću da bi on bio jedini koji bi izašao pred javnost da se patrijarhu porfiriju nešto dogodilo tokom ustoličenja mitropolita Joanikija iporučuje mu da on dobro zna da bi to bio Krivokapić.

„Vi dobro znate da bi jedini – ako već govorimo u tim kategorijama, koji bi tako nešto, kada već to pominjete – to bio onaj koji je jedini potpuno i bespogovorno to veče preuzeo punu odgovornost za celu istorijsku akciju, koju je i celo vrijeme zagovarao, i naložio, i kojom je rukovodio, a to je premijer Zdravko Krivokapić“, naveo je Milačić.

Abazoviću je poručio i da dobro zna da je Krivokapićeva odluučnost išla dotle da je onima su se, kako ranije danas rekao lider URE, „emotivno kolebali“, a pred svima nama, pa i pred vama, „tražio da ako treba i svojim imenom i prezimenom potpiše da na sebe lično preuzima potpunu odgovornost za celu akciju koju je zahtevao.

Milačić je Abazoviću zamerio i to što je rekao da je sektor bezbednosti Crne Gore funkkcionisao besprekorno.

Smatra da je u večeri, kako kaže, ogromnog državnog rizika, kada je država bila suočena sa pučom, bezbednosni sektor bio u rasulu, sve dok „premijer lično nije svojom odlučnošću i celonoćnom upornošću uspostavio red i obezbedio striktno poštovanje obavezujućih odluka Veća za nacionalnu bezbednost“.

