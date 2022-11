Milanović i Božinović odvojeno ispratili vojnike na KiM

ZAGREB – U razmaku od dva sata pripadnike 38. kontigenta Hrvatske vojske u misiju Kfor na Kosovo i Metohiju postrojili su i ispratili predsednik države Zoran Milanović i ministar odbrane Mario Banožić.

Milanović i Banožić, odnosno cela vlada predvođena premijerom Adrejem Plenovićem, je u višemesečnom sukobu, pa su zbog toga pripadnici 38. bataljona bili prinuđeni da satima čekaju na ispraćaj u misiju Kfora.

Banožić je priipadnike vojske postrojio u podne, a Milanović dva sata nakon toga.

On je komentarišući ministra Banožića poručio da vojnici jesu profesionalci, ali da nema potrebe da se postrojavaju dva puta.

Božinović maltretira vojnike, rekao je Milanović i optužio Banožića da je na „sitnu prevaru“ u poslednjem trenutku organizovao ispraćaj, kojem, kako je rekao, nisu prisustvovali članovi porodica vojnika.

„To je grozno, to je tako mizerna karakterna osobina“, rekao je Milanović, preneo je hrvatski portal 24sata.

Dodao je da kada Banožić prestane da, kako kaže, maltretira ljude, onda će mohci da razgovaraju.

„Pre toga ne. Čovek je došao u Vukovar (17. novembra), tamo je bio protokol u kojem njega nije bilo, on je došao i pokušao da se pred kamerama ugura u polaganje venaca. To je napravio pred mojim očima. Došao je on i neki pokisli prnjavac i gura se“, rekao je Milanović, koji je tada u Vukovaru odbio da se rukuje sa Banožićem.

Poručio je da se obračunava s Banožićem, ne i sa vladom, ali je dodao da ministar u svemu uživa podršku Plenkovića.

„Ovo je bila generalna proba, dobro je, ako želi da bude moja mažoretkinja, može. Ali kad si ponavljač, kad si krivolovac, onda se ponašaš na ovakav način. Međutim, to ne bi mogao raditi dve nanosekunde da nema podršku. Tu su vojnici stajali sat vremena duže“, rekao je Milanović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.