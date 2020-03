Milanović ne želi vojsku na granicama HR

ZAGREB – Savet za nacionalnu bezbednost (VNS) Hrvatske nije razmatrano slanje vojske na granicu niti zakonske izmene koje bi vojsci dale drugačija ovlašćenja od onih koja predviđa Ustav, izjavio je danas predsednik Zoran Milanović.

„Zna se koji su zadaci vojske, ona štiti celovitost, nezavisnost i suverenitet države. To su teške kategorije i migrantska kriza ih ne ugrožava“, rekao je Milanović dan nakon sednice VNS-a na kojoj je razmatrana mogućnosti pružanja podrske HV policiji u slučaju nove migrantske krize.

U ovom trenutku vojska na granici nije aktuelna, a to se vidi i iz saopštenja izdatog nakon sastanka u kojem o tome nema ni reči, rekao je Milanović novinarima u Zagrebu, gde je prisustvovao događaju „Zazvoni za ravnopravnost polova“, povodom Međunarodnog dana žena.

Poručio je da se posmatra situacija uz nadu da neće doći do situacije u kojoj bi vojska trebalo da pomaže policiji, kao što je to učinila 2015., iako to možda nije bilo vidljivo. „Hrvatska vojska je 2015. bez ikakvog zakonskog okvira praktično radila ogroman posao“, kazao je Milanović, prenela je Hina.

Na pozive Hrvatskih suverenista da se promeni zakon i u slučaju krize dopuste vojsci drugačija ovlašćenja po uzoru na Sloveniju, Milanović kaže da je slovenačka taktika odvraćanja „opereta“.

„U Sloveniji je to napravljeno tako da se vojnici granicom šetaju zajedno s policajcima, policajci su naoružani, a vojnici nisu. Ne želim hrvatske vojnike s rukama u džepovima na granici. Ne želimo ih ni s oružjem, za sada za to ne vidimo potrebe“, poručio je.

(Tanjug)