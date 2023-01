Milanović: Ne znam šta Lavrov misli da će time postići

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović rekao je danas tokom posete Zadarskoj županiji da ne zna i da ga ne zanima šta je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov misli da će postići time što je rekao da je njegova nedavna izjava, „da NATO u Ukrajini vodi posrednički rat protiv Rusije“, iskrena i poštena.

Pohvala Lavrova na račun Milanovića izazvalo je negativne rekacije poslannika u hrvatskom saboru, a Milanović kaže da mu je žao da gleda saborske poslanike kojima su, kako kaže, zenice velike kao gruzijske lubenice.

“Ne znanima me i ne znam šta Lavrov s tim misli da će postići. Mene se to ne tiče. Ja sam se jednom samo s njim susreo, bio sam hladan s njim kao uvek s Rusima jer treba uvek biti oprezan za razliku od našeg Grlenca (Grlića Radmana) koji je otišao Lavrovu u Moskvu ničim izazvan, rat je već bio na ivici, i preneo Putinu poziv da dođe u Hrvatsku, preneo poziv Putinu”, kazao je Milanović.

Smatra da je napravljen niz katastrofalnih grešaka i da je sve ovo toliko opasno.

„Imamo posla s državom koja sebi ne može da dopusti da izgubi rat – Rusija, koja je termonuklearna sila nulte kategorije. To su činjenice od kojih treba krenuti. O tome jesu li oni dobri ili loši u tom sukobu, takve zemlje nikada nisu dobre u ratnim sukobima. Na nama nije da morališemo i da se ne pripremamo na najgore, nego da izbegnemo najgore“, rekao je hrvatski predsednik.

Da li smo pomogli Ukrajini i da li smo im poslali oružje, upitao je i dodao da uprkos tome, obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj neće biti, jer većina hrvatskih građana to ne želi.

“Niko normalan nije za Rusiju i protiv Ukrajine”, rekao je Milanović.

Ponovo je kritikovao ministra odbrane Marija Banožića i kadrovanje u oružanim snagama i primetio da neki položaji nisu popunjeni.

„Mi ne znamo jesu li ljudi pod istragama ili ne, ja nemam te informacije, imate li ih vi? Užas, to je tipična njihova igra. Moramo sazvati sednicu Veća za nacionalnu sigurnost i Plenković to eskivira već mesecima i sad hoće telefonsku sednicu. Neće biti telefonske sednice, to nek radi sa svojom vladom”, rekao je Milanović, prenela je zagrebačka N1 tv.

(Tanjug)

