Milanović: Nema opravdanja što brojne kuće nisu obnovljene

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović, koji odvojeno od premijera Andreja Plenkovića, obilazi područje Banije, godinu dana posle razornog zemljotresa, izjavio je da se na ovom području „nije puno promenilo“ i da nema opravdanja što brojne kuće nisu obnovljene.

“Najgora stvar koju sam video je slučaj zgrade u Sisku koja je neupotrebljiva. Treba je srušiti. Prošlo je godinu dana, ljudi su i dalje po kontejnerima, to je 500 ljudi, niti im ko šta javlja, niti ih ko šta pita. To grad Sisak ne može, to mora država”, rekao je Milanović.

Milanović je obišao Sisak, Petrinju, Novo Selo Glinsko, Majske Poljane i Glinu

“Izgovori su smrt u politici. U javnim nabavkama se krade prste da poližeš, a ovde se izvlače na javne nabavke. Ljudi se bore s nekakvim dozvolama u zaseoku kao da grade na Times Squareu u New Yorku”, rekao je Milanović.

On je rekao da novca ima iz donacija i to, kako je naveo, „nikad više“.

„To nije rezultat rada vlade, to je evropski novac koji nije potrošen. Siguran sam da bi sad Plenković rado paradirao na belom konju pokraj dovršenih objekata, ali novcem se mora pametno upravljati. Loša organizacija”, konstatovao je Milanović, prenelis u hrvatski medii.

Primetio je da se danas održava, kako je rekao, neki koncert i upitao: „Šta je to, proslava potresa ili godinu dana obeležavanja od zemljotresa“.

Dodao je da u ovakvim situacijama mora da postoji fleksibilnost, kao i da se zakoni mogu menjati brzo.

„Ovo je problem organizacije i upravljanja krizom”, zaključio je Milanović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.