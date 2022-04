Milanović: Ni Rusija ni Ukrajina nisu demokratske države

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je danas da ni Ukrajina ni Rusija nisu demokratske države, ali da je interes da se taj rat što pre završi.

“Nijedna od tih država nije baš demokratska. Šta ćemo reći da je Ukrajina ista kao Hrvatska? Nije ista”, naveo je Milanović.

Rusija, kaže, sigurno nije demokratska država, a nije bila ni Ukrajina.

“Za tango je uvek potrebno dvoje, za rat je potreban jedan”, rekao je Milanović novinarima u Zagrebu.

Dodao je da je za njega zastrašujuće da u Rusiji postoji generacija 250.000 mladih muškaraca koji su na nečiju naredbu spremni da krenu u akciju.

Govoreći o uvozu gasa iz Rusije i kako o tome govore oni koji od ruskog gasa ne zavise, Milanović kaže da ruski predsednik Vladimir Putin „sada u komplikovanoj situaciji ucenjuje“.

“To je genijalna fora, to je zona komfora i neki to neće moći da odbiju. I tako je rublja pala na 80 za dolar, to govori koliko su ti sistemi nestabilni. Što znači da rublja nije ni slaba ni jaka, samo jedna izjava gospodara rata može imati takav efekt”, rekao je iistakao:

“Interes je da se taj rat završi što pre. Ako rat ne završi što pre, biće sve teže, biće skuplje i teže dostupno. Rusija ima alternative, ne trenutno, ali relativno brze. Hrvatska ima neke alternative, mi ne bi trebalo da se smrzavamo“.

Prema njegovim rečima, Hrvatska je tu u boljoj poziciji nego drugi, uključujući Nemačku.

„To je radi geografije. Tu smo gde jesmo. Cene hrane… Zavisi koje hrane. Po prodavnicama roba baš nešto nema. Svi koji idu po dućanima kažu da robe ima, ali da je nema baš nešto puno”, zaključio je šef hrvatske države.

(Tanjug)

