Milanović: Odnosi Hrvata i muslimana zagađeni u ratu

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović prisustvovao je poslednjem iftaru pre Ramazanskog bajrama, koji je priredio zagrebački muftija akademik Aziz Hasanović, i tom prilikom rekao da su u Domovinskom ratu odnosi Hrvata i muslimana „kontaminirani i zagađeni“.

„O tome moramo govoriti ako se budemo prikazivali u nerealnom i prelepom svetlu, neće nam to nužno dobro činiti. Istorija i odnosi nisu bili harmonični“, kazao je Milanović.

Istakao je da je hrvatski model zaštite i prava manjina i verskih zajednica dobar i civilizovan, ali da predstoji još jako puno posla, poput uklanjanja predrasuda kojih je mnoštvo. „Na nama je da taj zloduh pokušavamo da utišamo, on postoji. Ne ulazim u to ko je za to kriv, shvatimo li to i uhvatimo li se s time u jedan nežni koštac, pre ćemo probleme rešavati“, naveo je hrvatski predsednik.

Milanović je čestitajući Ramazanski bajram naveo i da su vrata njegovog Kabineta uvek otvorena Islamskoj zajednici, upravo da bi razgovarali što češće i razmenjivali mišljenja.

Muftija Hasanović je rekao da poslednji iftar u kalendaru predstavlja trenutak svetog vremena i označava završetak jednomesečnog posta, a zalaskom sunca najavljuje bajramske praznike.

„Provode se s onima koji su vam dragi, s kojima delite radost i tugu, ovozemaljski prostor i izazove. Upravo je to najveći razlog zbog kojeg smo vas pozvali da u ovom odabranom trenutku potvrdimo naše zajedništvo, jer ste nam svi na sebi svojstven način dragi i bitni“, rekao je muftija gostima i poslao im poruku nade i ohrabrenja svima kojima je to potrebno, preneo je zagrebački Jutarnji list.

