Milanović: Ovlašćenja visokog predstavnika u su prevara

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je danas da ne misli da je nametnuta odluka bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka u BiH o Srebrenici bila opravdana.

Rekao je i da smatra da srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik nije najveći problem BiH, već je, kaže, jedan od manjih.

„Ne mislim da je to bila opravdana odluka Incka. Ta ovlašćenja visokog predstavnika su prevara. To izlazi iz okvira Dejtona, to je kolonijalna uprava“, rekao je Milanović novinarima u Zagrebu, prenelis u hrvatski mediji.

Milanović je to rekao odgovarajući na pitanje o tzv. „Inckovom zakonu“ i čenjenicu da su tri poslanika HDZ BiH u parlamentu glasali za ukidanje tog zakona, a jedan od njih je predsednik te stranke Dragan Čović.

Milanović je rekao da postoje genocidi i genocidi, kao što su oni nad Jevrejima, u Ruandi, u Srebrenici.

„Postoji Jasenovac. Nije sve isto, kao što ni svaka žrtva nije ista. Ni govora. Najbolje je reći da je sve isto. Ali, nije“, rekao je Milanović i dodao:

„Dodik nije najveći problem u BiH. On je jedan od manjih problema“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.