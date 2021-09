Milanović označio Srbiju problematičnom

ZAGREB – Predsednik Zoran Milanović označio je danas Srbiju „problematičnom“, komentarišući nedavnu posetu kancelarke Angele Merkel Beogradu, a osvrnuo se i na nekadašnju izjavu pokojnog patrijarha Irineja o ugroženosti Srba u Crnoj Gori.

„Idu da posećuju onoga ko je problematičan“, rekao je Milanović odgovarajući na novinarska pitanja na zajedničoj konferenciji za novinare sa crnogorskim kolegom Milom Đukanovićem.

A o izjavi pokojnog patrijarha Irineja, Milanović je rekao:

„Ona izjava da su prava Srba u Crnoj Gori ugrožena više nego u Pavelićevoj Hrvatskoj.. nakon toga može jedino šaka da poleti, ni Slobodan Milošević nije prelazio tu granicu, njegov govor bio je više komitetski, da ne kažem sokratovski“, rekao je Milanović.

Povodom već tada sve češćih napada na Mitropoliju crnogorsko primorsku SPC u Crnoj Gori, pokojni patrijarh Irinej je u junu 2018. proučio da je položaj Crkve u ovoj državi „gori nego u vreme osmanske okupacije, a da je status Srba kao u doba ozloglašene fašističke tvorevine Nezavisne Države Hrvatske“.

Irinej je to rekao komentarišući tada česte negativne poruke crnogorskih zvaničnika upućene Mitropoliji crnogorsko-primorskoj i pretnje da bi Crkvi mogla biti oduzeta imovina, što je za patrijarha bilo nezamislivo u 21. veku.

„Čitajući nešto o tom pitanju i problemu, uviđam da je to nezamislivo u našem vremenu. Da su to radili Turci ili ustaše u svoje vreme, to bi se moglo razumeti i shvatiti. Ali da se to radi u vremenu mira i slobode, u vremenu kada vladaju principi zakona i zakonitosti, to je apsolutno neprihvatljivo, ne samo za Evropu nego i za Aziju”, kazao je patrijarh tada Irinej i poručio da SPC i on stati u odbranu Mitropolije.

(Tanjug)

