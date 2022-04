Milanović Plenkovića nazvao udbašenkovićem

ZAGREB – U hrvatskoj javnosti nastavljeno je optuživanje predsednika i premijera Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića povodom zahteva za pomilovanje nekadašnjih jugoslovenskih i hrvatskih obaveštajaca, Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, koje je sud u Minhenu osudio na doživotne robije, zbog pomaganja u ubistvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića.

Milanović je, naime, ponovo optužio Plenkovića da „udbaškim metodama“ proziva generale, potpisnike zahteva za pomilovanje Perkovića i Mustača, a članove HDZ-a pozvao je da reagiraju, inače, će u protivnom, kaže, biti pomagači „udbašenkoviću“.

Milanović je, nakon konferencije „Hrvatska kakvu trebamo – Zelenim razvojem protiv klimatske krize“, Plenkovića nazvao „udbašenkovićem“ i dodao da je premijer „plod komunističkog režima“ koji je hrvatske generale proglasio „sitnim udbaškim pudlicama“, kao i da je „perfidan, zao tip“.

Reagujući na Plenkovićeve izjave u vezi sa zahtevom za pomilovanje Perkovića i Mustača, Milanović je rekako da jedino on može da pomogne generalima, koji su svojim potpisom podržali generali iz Domovinskog rata.

„Ti ljudi su proglašeni ološem, izvinjavam se na reči. To je rekao ‘udbašenković’, po klasičnoj udbaškoj metodi, ja sam rekao da je to udbaška stranka i da je to banda…“, rekao je Milanović.

Kako prenosi hrvatski portal Index, Milanović je potom opišrno obrazložio zašto to govori, rekavši da „kome god je majka radila u bolnici i imala kartone generala, kome god je ćaća radio u kancelariji direktora Televizije Zagreb, dakle partijske kontrole misli i uterivača mišljenja, i ko god je predavao komunikologiju u komunizmu, taj je znao da ga štiti Udba“.

Za Udbu je pritom rekako da je krpa iznad šporeta „koja usisava smrad i negativne pare“. „E ta napa je bila Udba, u vizuri ovog šporeta – partije, za koju su radili ‘udbašenković’ i slični. I danas se ‘praviti grbav’ i optuživati ljude koji su izneli Domovinski rat da su promoteri i zaštitnici udbaša – to mogu samo ljudi koji su prošli udbašku školu“, naveo je Milanović.

(Tanjug)

