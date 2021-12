Milanović: Srebrenica nije isto što i Holokaust i Jasenovac

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović, koji se našao na meti kritika Bošnjaka i dela hrvatske javnosti zbog, kako kažu, relativizacije Srebrenice, ponovio je danas da Srebrenica nije isto što su Holokaust i Jasenovac.

„To je težak zločin s elementima genocida, to je rekao i sud, ali nijedan sud ne može biti Sveto pismo. Nekim ljudima je to dobro leglo nekim ljudima ili neljudima to nije dobro leglo. 5000 ili 8000 ljudi ili 80.000 ljudi nije isto. Nije isto događa li se u gasnim komorama ili se događa s mačetama. Ne znam kome bi takva moja izjava mogla škoditi“, upitao je Milanović na konferenciji za novinare.

Istakao je da u njegovoj izjavi nema ničeg pogrešnog i konstatovao da svaka njegova kritika u BiH nailazi na iste reakcije, preneli su hrvatski mediji.

„Ja nisam mentor (Draganu) Čoviću, realnost je da je on tamo predstavnik. Ispada da HDZ i SDA tamo imaju monopol na bošnjaštvo i hrvatstvo i tako to možda i jeste u BiH. Izetbegović nije toliko predstavnik Bošnjaka koliki je Čović predstavnik Hrvata. Tuđman je isti kao Milošević, naši generali su isti kao Mladić i Karadžić, to je suludo“, rekao je hrvatski predsednik.

Dodao je da se juče čuo sa liderom HDZ u BiH Draganom Čovićem, koji ga je, kako je kazao, malo brifovao.

„Neki ljudi celo vreme govore da je Hrvatska bila agresor i da su Tuđman i Šušak bili isti kao Karadžić i Mladić. Ja sam rekao da Srebrenica nije isto što i Holokaust i Jasenovac“, naveo je Milanović.

(Tanjug)

