Milanović: Stojim iza svojih riječi

ZAGREB – Predsednik Hrvatske Zoran Milanović, na prozivku iz udruženja B.A.B.E. povodom njegovih izjava o seksualnom zlostavljanju glumica, poručio je danas da stoji iza svojih reči i da društvu nisu potrebna udruženja koja ne dopuštaju drugačije mišljenje.

„Rekao sam da imamo problem o kojem bi trebalo da razgovaramo. Trebalo bi takođe da podstaknemo žene koje su žrtve polnog uznemiravanja da prijave svakoga, a pogotovo nasilnika koji to čini s pozicije moći bilo koje vrste. Ono što nam nije potrebno su dogme udruženja koja ne dopuštaju ni razgovor, ni razmišljanje drugačije od njihovog“, napisao je Milanović na Fejsbuku.

Odgovarajući na pitanja novinara o optužbama za seksualno zlostavljanje na fakultetima i na javnoj televiziji, Milanović je u petak u Petrinji rekao da je to nešto što uništava kvalitet života i ukazao da bi se s tim stalno trebalo boriti, prenosi Hina.

„Nije isto ako je neko razmažena holivudska zvezda pa se nakon 30 godina seti nekih stvari jer je račun u banci prazan ili to radi i govori neka žena ili devojka koja pokušava da se probije do svoje srećne zvezde po istim pravilima kao i muškarci, a to ne može zato što je nekakav, da ne kažem što, kinji i maltretira godinama“, rekao je tada Milanović.

Za Dnevnik Nove TV udruženje B.A.B.E. su sinoć navele kako Milanović nije obrazovan da donosio sud o tome kakva bi trebalo da bude žrtva nasilja – siromašna ili bogata, jer žrtva nasilja je uvek žrtva koja nije tražila da to bude.

Oni smatraju da Milanović takvom izjavom o holivudskim glumicama ponižava žrtve i zato traže da se predsednik Hrvatske izvini.

Milanović je danas odgovorio na te prozivke i istakao kako su najoštrije osude zbog toga što ima stav i usuđuje se da ga javno iskaže i objasni, ovoga puta stigle od udruženja „glupog i neduhovitog akronima“.

„Ne znam kakvu bi to laboratorijsko obrazovanje trebalo imati da bi se, valjda bez razmišljanja, pljeskalo svemu što B.A.B.E. kažu, ali znam da njihove holivudske (re)akcije neće rešiti problem polnog uznemiravanja u Hrvatskoj“, poručio je Milanović.

(Tanjug)

