Milanović svedskog evroparlamentarca nazvao fašistom

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović oštro je danas odgovorio na pretnje švedskog evroposlanika Čarli Vajmersa, da veto može biti obostran, nazvao ga „zatuacanim islamofobom“ i fašistom“ i poručio da „može da nosi te prljave pare“.

Vajmers je, naime, nakon Milanovićevog insistiranja da Hrvatska treba da blokira ulazak Švedske i Finske u NATO, dok BiH ne promeni Izborni zakon, poručio na Tviteru da veta mogu biti dvosmerna i da dve zemlje u evropski budžet uplaćuju milijarde, a Hrvatska iz njega prima milijarde.

„Isto važi i za NextGenerationEU, kao i druge fondove…“, napisao je švedski evroposlanik.

„To je fašista, zadnji ološ, neka nosi te prljave novce. On će da preti Hrvatskoj“, rekao je Milanović danas u Zaboku, gde je prisustvovao Danu Grada.

Dodao je da je Turska ta koja se sluša i da Hrvatske nema jer je, kako je naveo, predstavljaju „bedne bube“.

Podsetio je da su za Hrvatsku ginuli mladići iz BiH i upitao da li to znači da im sada treba okrenuti leđa.

„Da li je to katolički“, upitao je šef hrvatske države u razgovoru s novinarima, koji je zagrebačka N1 tv. prenosila uživo.

Ocenio je da je Hrvatska u situaciji u kakvoj nikada nije bila i da bi ambasador Hrvatske u NATO po svemu trebalo da bude neutralan po pitanju članstva Švedske i Finske.

„Ne bude li, ok, neću ga ja proganjati. On ide u penziju, ali on ima suprugu koja je isto ambasador, a koja je mlađa od mene. Ne sme se nikome zameriti. Šta će napraviti Mario Nobilo? Nešto će napraviti. To će svakako doći u parlament“, kazao je Milanović.

„Fućkaš njih i njihov novac, to su ocene“, rekao je Milanović o pretnji švedskog evroparlamentarca da mogu uložiti veto u novac koju Hrvatska dobija iz EU.

(Tanjug)

