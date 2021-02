Milanvić poručio Plenkoviću da nije žrtva i da izdrži

ZAGREB – Predsednik Zoran Milanović izjavio je danas, povodom verbalnog javnog sukoba Andreja Plenkovića sa vlasnikom riječkog kafića „Tri majmuna“, koji je za članove i simpatizere HDZ rekao da nisu dobrodošli u njegov lokal, da premijer nije žrtva i poručio mu da izdrži.

“Niti je svako žrtva niti se svako može nazivati žrtvom niti su sve žrtve iste, tu postoji itekakva gradacija. Vidim da kolega Plenković misli da je to govor mržnje prema HDZ-u. Ne mogu podržati takav govor, ali ako se neko naslušao govora mržnje, to sam ja“, rekao je Milanović.

Dodao je da to nije ni rasizam i da se toga lično „najeo i napio“.

„Ja to kao vlasnik lokala ne bih govorio. U ovoj zemlji su batine dobijali aktivisti za ljudska prava, HDZ-ovci nikad. Ako se nekome pretilo nasiljem, to sam ja. Ali nikad nisam rekao da je to rasizam. Ovo je teška igra, izdrži…”, rekao je Milanović, prenela je zagrebačka N1 tv.

(Tanjug)

