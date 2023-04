Milatović: Dokle god je cilj EU, treba uporedo raditi i na regionalnoj saradnji

PODGORICA – Novoizabrani predsednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je danas, odgovarajući na pitanje da li će ta zemlja razmatrati odluku da se priključi Otvorenom Balkanu, da je to nešto čime treba da se pozabavi naredna vlada koja će, kaže, biti rezultat novog saziva Skupštine Crne Gore.

“Moj politički stav je tu vrlo jasan. I pre nego što sam postao ministar u Vladi Crne Gore, sada političar i predsednik Crne Gore ja sam jako puno i u profesionalnom smislu radio na unapređenju regionalnih ekonomskih integracija Zapadnog Balkana i iz Evrpske banke za obnovu i razvoj gde sam i radio,”, rekao je Milatović u ekskluzivnom intervjuu za Tanjug.

On je istakao da se seća da je tada i Milo Đukanović prisustvovao tim početnim sastancima gde se stvarao Otvoreni Balkan.

“On je u međuvremenu promenio negde svoj politički ton kada je u pitanju Otvoreni Balkan”, rekao je Milatović i ocenio da su regionalne ekonomske integracije neodvojivi deo evropskih integracija.

“Dok god mi budemo držali za cilj punopravno članstvo Crne Gore u EU treba uporedo i raditi na svemu ovome što se tiče unapređenja regionalne ekonomske saradnje”, bio je jasan Milatović.

Na pitanje o dolasku u Beograd i na koji način želi da unapredi odnose sa Srbijom, Milatović podseća da je naveo da će njegova prva poseta biti Briselu, odakle će poslati snažnu poruku istinskog evropskog puta Crne Gore.

“Što se tiče dobrosusedskih odnosa ima li išta normalnije nego da mi u zemljama Zapadnog Balkana imamo najbolje moguće odnose? Nažalost, nije tako bilo, ali čini mi se da i ova pobeda nad Đukanovićem daje svima nama negde nadu da ćemo ući upravo u jednu novu eru dodatne stabilizacije dobrosusedskih odnosa u zemljama Zapadnog Balkana, jer upravo je to i ono što građani očekuju od Crne Gore i od nas”, rekao je Milatović.

Kako kaže, smatra da je trzavica bilo dosta i da je evropska budućnost Zapadnog Balkana “ono što nas sve čeka“.

“Regionalne ekonomske integracije, da li one koje su već tu kroz sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA ili one koje se odvijaju u okviru kišobrana Berlinskog procesa ili one koje su otpočele od samih zemalja Zapadnog Balkana poput Otvorenog Balkana sve ono što ide u korist građana i privrede u našim zemljama je nešto što treba podržati i na čemu treba aktivno i raditi”, rekao je Milatović

Dodaje i da je “đavo u detaljima i da sve to treba razraditi i pogedati”.

Milatović je rekao da ga raduju sve čestitke koje je dobio, i od predsednika Aleksandra Vučića, ali i od Milanovića, a čuo se, kaže i sa brojim liderima.

(Tanjug)

