Milatović uveren da jedino on može da pobedi Đukanovića

PODGORICA – Predsednički kandidat neparlamentarnog Pokreta Evropa sad (PES) na izborima u Crnoj Gori 19. marta, Jakov Milatović, tvrdi da jedino on može da pobedi kandidata DPS Mila Đukanovića.

Milatović je u intervjuu agenciji Mina rekao da je, na osnovu rezultata podgoričkih izbora u oktobru prošle godine, objektivno očekivati da u drugom krugu njegov protivnik bude Đukanović.

On smatra da je Državna izborna komisija (DIK) učinila veliku nepravdu lideru PES-a Milojku Spajiću, koji zbog problema sa državljanstvom nije mogao da se kandiduje, da je to bio propust, da su se izvinili i da je to, kako kaže, nova doza političke kulture u Crnoj Gori.

“Mislimo da smo u ovom trenutku jedini koji možemo da pobedimo sadašnjeg predsednika, zato sam prihvatio tu odgovornost i uključio se u predsedničku trku”, kazao je Milatović.

Komentarišući poziv iz Demokratskog fronta (DF) da taj politički savez, sa PES-om i Demokratama, napravi sporazum o međusobnoj podršci kandidatu u drugom krugu izbora, Milatović je ponovio da je prihvatio predsedničku kandidaturu iz odgovornosti prema Crnoj Gori.

“Sva istraživanja kažu da smo trenutno mi jedini na političkoj sceni percipirani kao oni koji mogu da pobede sadašnjeg predsednika i snažno otvore put demokratskog i ekonomskog razvoja zemlje”, rekao je Milatović.

On je kazao da je Đukanović oličenje principa za koje se PES ne zalaže.

“Sasvim sam siguran da sam ja kandidat za drugi krug. Ono što jedino mogu da kažem je da nikada neću podržati Đukanovića i da ću sasvim sigurno ući u drugi krug”, istakao je Milatović.

Na pitanje koliko to što on i lider Demokrata Aleksa Bečić okupljaju isto biračko telo, može uticati na to da kandidati DPS-a i DF-a budu u drugom krugu, Milatović je odgovorio da svako ima pravo da se kandiduje i da ima svoju percepciju o mogućnosti ulaska u drugi krug.

On je rekao da bi volio da je bilo malo više vizije zajedništva i sloge među pobjednicima parlamentarnih izbora od 30. avgusta 2020. godine.

“Volio bih da smo mogli da imamo jednog zajedničkog kandidata većine od 30. avgusta. Nažalost to se nije desilo. To se sigurno najmanje nije desilo mojom krivicom”, kazao je Milatović, koji je, inače, zamenik predsednika neparlamentanog PES-a i ministar turizma u bivšoj vladi Zdravka Krivokapića.

Upitan očekuje li podršku Bečića i ostalih kandidata većine od 30. avgusta u drugom krugu, on je odgovorio potvrdno i istakao da politički akteri koji su deo većine od 30. avgusta 2020., imaju isti cilj i nameru.

Na pitanje šta bi za Crnu Goru značilo da se u drugom krugu predsedničkih izbora građani opredeljuju između lidera DF-a Andrije Mandića i Đukanovića, on je rekao da je glas naroda mora poštovati.

“Ipak, mislim da to neće biti slučaj“, tvrdi Milatović.

On je rekao da želi da, kao predsednik države, bude korektivni mehanizam koji će vraćati fokus na teme koje su važne građanima.

(Tanjug)

