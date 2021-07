Milijarder odleteo u svemir i ispunio san, proveo nekoliko minuta u kosmosu (video)

Raketa kompanije „Virdžin Galaktik“ milijardera Ričarda Brensona poletela je u svemir, i posle četiri minuta provedenih u kosmosu, vratila se na Zemlju.

Brenson je bio među šest putnika u raketi sa krilima koja je poletela iz namenski izgrađenog komercijalnog kosmodroma „Spejs port Amerika“, u američkoj saveznoj državi Nju Meksiko.

Kompanija je najpre navela da će prenos uživo početi u 7 sati po lokalnom vremenu, što je 15 sati po srednjeevropskom, ali je let potom pomeren za sat i po, tačno u 16:30 sati po srednjeevropskom vremenu, prenose američki mediji.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age. The countdown begins. #Unity22 https://t.co/5UalYT7Hjb . @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX

​Avion nosač poleteo je s piste i pustio svemirski brod „VSH Juniti“ na visinu od 15 kilometara, a dva pilota palila su raketne motore koji su letelicu poneli preko 80 kilometara visine koju SAD smatra granicom svemira.

The future of space tourism in New Mexico is getting one step closer! @virgingalactic is launching their first fully-crewed flight with @richardbranson tomorrow! Tune in at 7am MDT for a live stream of the #Unity22 launch at https://t.co/6Vk2fgiIdE! pic.twitter.com/yKWnyUIrNu

— New Mexico TRUE (@NewMexico) July 10, 2021