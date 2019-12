Milioner traži 10 osoba koje će živeti s njim na N. Zelandu

BERLIN – Nemački milioner Karl Rajpen traga za deset osoba koje bi živele s njim na njegovom imanju na Novom Zelandu, koje on opisuje kao raj na Zemlji, prenosi Gardijan.

Rajpen, koji je svoje bogatstvo stekao prodajom konzervirane ledene kafe, već je dva puta u poslednjih sedam dana objavio oglas u lokalnim novinama u kojima traži navedene ljude.

Na njegovom imanju u Novom Zelandu, vrednom 8,5 miliona dolara, nalaze se štala, vinarija i zatvorena arena, a kompletan posed smešten je na zapadnoj obali ove države.

„Mogli bi da žive u kućama za dve osobe i dele prelepu vinariju za sastanke i ručak. Možete uživati u šetnji, ribolovu, kupovini, vožnji kajakom, posmatranju ptica, plivanju ili gledanju lepih životinja“, kazao je Rajpen.

On je pozvao sve do 70 godina da se prijave te je dodao da su dobrodošli i oni koji imaju vlastite konje.

„Ukoliko ste zainteresovani da živite život s grupom zanimljivih ljudi, to za vas može biti nešto sasvim novo“, dodao je Rajpen u reklami.

(Tanjug)