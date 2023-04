Milo Đukanović je kao Josip Broz Tito, biće grobar Crne gore

ZAGREB – Politolog Stevo Đurašković sa Fakulteta političkih nauka u Zagrebu analizirao je predsedničke izbore u Crnoj Gori, poraženog Mila Đukanovića uporedio sa bivšim doživotnim predsednikom SFRJ Josipom Brozom Titom i naveo da će on na kraju biti grobar Crne Gore, kao što je Tito bio grobar Jugoslavije.

“Milo Đukanović je kao Josip Broz Tito. On je stvorio Jugoslaviju, na kraju kad 70-ih nije mogao da prihvati reforme, već ih je srezao, on je bio grobar Jugoslavije. S Đukanovićem je to isto – davno je trebalo da se makne i prepusti mesto nekom mlađem, na primer gradonačelniku Podgorice Ivanu Vukoviću koji bi bio idealan i po godinama i obrazovanju i koji je pandan (Jakovu) Milatoviću“, ističe Đurašković.

Pošto Đukanovića vidi kao grobara DPS, Đurašković kaže da je „sada idealna prilika za DPS da pokuša da ga prisila da se skloni, pre parlamentarnih izbora.

Osvrnuo se i na stav Srpske pravoslavne crkve (SPC) tvrdnjom da ona zagovra, kako navodi, „ekstremnu isključivu sliku srpskog nacionalnog identiteta u Crnoj Gori“.

„To je magnum krimen Porfirija od kojeg su mnogi puno očekivali, a sad ispada da jede iz Vučićeve ruke”, kaže Đurašković u izjavi za zagrebačku N1 tv..

Govoreći o izbranom predsedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću, koji je poručio da mu je politički cilj da uvede Crnu Goru u EU, Đurašković kaže da je isto bilo i kada je Dritan Abazović dolazio za premijera.

„Iako se u početku činilo da želi da smiri nacionalne tenzije, izgelda da se malo preigrao. Ne znam šta bih očekivao od novog predsednika, nažalost očekujem 50 posto najgore”, rekao je Đurašković.

Naveo je i da je politika Zapada licemerna prema Crnoj Gori, da Zapad sada jauče zbog događaja u Crnoj Gori, a sam Abazović i pokret su njihov proizvod. “Promenila se geopolitička situacija i ovo u Ukrajini je Milu dala stoti vampirski život. Sad je briga da Crna Gora ne dođe pod uticaj Srbje i da ne postane njen satelit”, kaže Đurašković.

(Tanjug)

