Milošević: Izjava Raosa promašena i suprotna Ustavu

ZAGREB – Potpredsednik hrvatske vlade iz SDŠ Boris Milošević je izjavu izalsnika Ministarstva branitelja Matka Raosa, da „Hrvatske ne bi bilo da nije bilo 10. aprila 1941., na skupu HOS-a u Splitu, ocenio promašenom i suprotnom Ustavu.

“Razgovaraćemo da takve stvari sprečimo u budućnosti”, rekao je Milošević i napomenuo da Raosov govor kao izaslanika ministra branitelja nije bio predviđen.

“Moj stav znate. Smatram da bi trebalo pooštriti pravne propise koji bi to regulisali, ali o tome kako to učiniti razgovaraćemo“, rekoa je Milošević, prenela je zagrebačka N1 tv.

Priznao je da je i on odgovoran jer nije učinjeno dovoljno da se to pitanje stavi na dnevni red.

“Mislim da smo postigli određeni napredak i stavili smo operativne programe u Nacionalnom planu koji će uskoro biti doneti. To je proces koji ide, nažalost, ne možemo to rešiti preko koljena”, rekao je.

Smatra da jedna izjava ne može poništiti sve što vlada radi, ali ipak narušava.

U Splitu je juče obeležena 31. godišnjica osnivanja IX. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban, a izaslanik ministra branitelja Tome Medveda, Matko Raos rekao je da „bez 10. aprila 1941. ne bi bilo ni današnje Hrvatske“.

Deo hrvatske javnosti i politički oponenti osudili su izjavu Raosa, a od nje se ogradilo i Ministarstvo branitelja.

Poslanik Bojan Glavašević je za Hinu rekao da se Raos „malo zaneo“ i sebi dozvolio nešto.

„Naravno da je to sramota i još jedan argument u korist teze da treba vrlo jasno zabraniti ustaške pozdrave i tu retoriku”, kaže Glavašević koji smatra da “takve ljude treba marginalizovati i jasno reći da to što govore nije u skladu s Ustavom”.

Smatra i da bi zakon, koji bi postavio jasne granice, rešio taj problem.

„Pitanje je zašto HDZ ne želi to da reši. Plenković bi to mogao, pitanje je zašto neće. Koji god razlog bio, u pitanju je političko licemerje. To je problem koji treba rešiti jednom zauvek i ići dalje“, izričt je Glavašević.

(Tanjug)

