Ministar: Dodik često koristi rečnik pretnji, ali to ne ugrožava mir

ZAGREB – Šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman komentarisao je danas obeležavanje 9. januara Dana Republike Srpske u Banjaluci i Istočnom Sarajevu i odlikovanje kojim je Milorad Dodik odlikovao ruskog predsednika Vladimira Putina i rekao da predsednik Srpske često koristi rečnik pretnji, ali da to, kako je rekao, ne ugrožava mir.

“Mi uvek ističemo da je Hrvatska na pravoj strani istorije i demokratije. Putinov režim kada ga celi svet demokratski osuđuje, sigurno da to nije naišlo na oduševljenje nego na osudu. Ovo ne može ugroziti mir i stabilnost Evropske unije. Ne znamo zašto to Milorad Dodik radi. On često koristi taj rečnik kojim preti, ali to ne ugrožava mir“, rekao je Grlić Radman na konferenciji za novinare.

Dodao je da su EU i NATO savez instrumenti uz pomoć kojih, kako kaže, možemo zaustaviti bilo kakav pokušaj ugrožavanja mira i stabilnosti, prenela je zagrebačka N1 tv.

(Tanjug)

