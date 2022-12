Ministar: Mađarska ima folkloristički odnos prema istoriji

ZAGREB – Šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman komentarisao je šal sa mapom tzv. „velike Mađarske“, koji povremeno nosi mađarski premijer Viktor Orban i ocenio da je reč o specifičnom „folklorističkom“ odnosu zvanične Budimpešte prema istoriji, te da se zna, kako je kazao, gde je Hrvatska, a gde Mađarska.

„Oni imaju taj specifični odnos, ja bih rekao folkloristički, prema istoriji. Čitao sam šta je Orban kazao. Pazite, ako gledamo zajedničku istoriju mi nikad nismo imali tamnih strana. Uvek se znalo gde je Hrvatska, a gde Mađarska“, rekao je Grlić Radman.

Na konstataciju novinara zagrebačke N1 tv. da je Orban pre dvana rekao da je na karti sve što je nekada bila Mađarska, a to je „Hrvatska do Rijeke“, Grlić Radman kaže da su razgovarali i sa šefom mađarske diplomatije i sa Orbanom.

„Ja ne znam šta je on to zaista rekao, to treba utvrditi jer tako je isto bilo pogrešnih prevoda kada se govorilo o mađarskom moru, a zapravo je nepoznavanje mađarskog jezika značilo Mađari na more. To je jedna druga pesma koju je govorio Lajos Košut“, kazao je Grlić Radman.

Na insistiranje novinara da „Mađarska zna gde su njene granice s Hrvatskom i da ovo nije bio mađarski, već engleski jezik, Grlić Radman odgovara:

„Ne. Ne treba. Pazite, u Mađarskoj žive Hrvati, hrvatska manjinska zajednica, u Hrvatskoj živi mađarska manjinska zajednica. Političari dolaze, političari odlaze. Hrvatska zna gde su njene granice s Mađarskom, kao što i Mađarska zna gde su njene granice s Hrvatskom“.

Orban je, naime, u nekoliko navrata nosio pomenuti šal sa mapom, a neki dan je izjavio da tu nema ništa posebno te da bi, da je hteo da provocira, to činio bolje.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.