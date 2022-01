Ministar odbrane: Rumunija nece ulaziti u rat

BUKUREŠT – Ministar odbrane Vasile Dinču izjavio je da Rumunija u ovom trenutku neće ulaziti ni u kakav rat, ali je istakao da zemlja mora da bude spremna na posledice potencijalnog sukoba na granici Ukrajine.

„Rumunija se u ovom trenutku neće upuštati ni u kakav rat, već mora da bude spremna na posledice potencijalnog sukoba na ukrajinskoj granici“, rekao je Dinču za televiziju „Digi 24“, prenosi agencija Ađerpres.

On je rekao da rumunske vlasti ne očekuju da će u ovom trenutku početi rat u Ukrajini.

„Ne možemo sa sigurnošću da kažemo da li će biti rata u Ukrajini, jer bi to bilo veoma skupo za Rusiju. Glasom generalnog sekretara Stoltenberga, NATO je saopštio da vojna intervencija ne dolazi u obzir, jer Ukrajina nije članica Alijanse, tako da vojni odgovor nije opcija. Sa ove tačke gledišta, Rumunija i NATO se neće upuštati u aktivna vojna neprijateljstva. Naravno, možemo da budemo svedoci ekonomskog rata i drugih vrsta borbi, ekonomskih sankcija ukoliko dođe do sukoba, ali u ovom trenutku ne očekujemo, da tako kažem, vruć rat“, istakao je rumunski ministar odbrane.

Upitan da li Rumunija u narednom periodu očekuje talas ukrajinskih izbeglica, Dinču je rekao da se vlasti spremaju za to.

„Ukoliko pogledamo sve vrste vojnih sukoba, može doći do masovnih migracija i bekstva od rata. U ovom trenutku spremni smo da pružimo pomoć migrantima, ako zatreba. To je humanitarna dužnost“, poručio je on.

(Tanjug)

