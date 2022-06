Ministar odbrane Velike Britanije: Isporuka teškog oružja ključna za Ukrajinu

Britanski ministar odbrane Ben Volas izjavio je danas da je Rusiji veoma teško i da bi uspeh Ukrajine mogao zavisiti od toga koliko brzo će moći da rasporedi teže oružje na liniju fronta radi otpočinjanja kontraofanzive.

„Mislim da je Rusija, otkrićemo, u veoma, veoma teškom položaju, svakako po dubini svojih rezervi i moralu i to će učiniti svaki metar za koji se bore još težim. A u isto vreme, sada će nešto od težeg naoružanja doći u ruke Ukrajine i to će ponovo promeniti ravnotežu“, rekao je on za CNN.

(Tanjug)

