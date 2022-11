Ministar: Ukrajinski vojnici se neće obučavati u HR

ZAGREB – Hrvatska ipak neće obučavati ukrajinske vojnike na svojoj teritoriji, potvrdio je ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman, nakon što je predsednik Zoran Milanović više puta ponovio da za to neće dati saglasnost.

„Ono što Hrvatska može ponuditi to će ponuditi. Je li to i obuka ukrajinskih vojnika na našoj teritoriji? Ne, ne, to će biti na teritoriji nekih drugih zemalja članica koje su se ponudile. Međutim, to se još razmatra, gde će to biti“, rekao je Grlić Radman u razgovoru za hrvatski RTL Danas.

Grlić Radman je to rekao juče nakon što je predsednik Hrvatske Zoran Milanović ponovo komentarisao obuku ukrajinskih vojnika na hrvatskoj teritoriji i ponovio da za to neće dati saglasnost.

„Neću dati saglasnost. Grlić Radman je otišao gore u Brisel bez ikakve moje prethodne saglasnosti. Dosta je odlazaka mini Plenkovićevih ministara u Brisel bez prethodne saglasnosti vrhovnog komandanta, to tako neće ići“, rekao je Milanović.

On je za Grlić Radmana rekao da je „niko i ništa“ i da je tu bitan premijer Andrej Plenković.

„Otišao je (Grlić Radman) i gurnuo se u prvi red kao mali priglupi štreber“, rekao je Milanović, preneo je hrvatski protal Index.

(Tanjug)

