Ministarka: Ako bude dozvoljeno, slavlja samo uz kovid potvrdu

PODGORICA – Proslava Nove godine na otvorenom u Crnoj Gori, ukoliko bude dozvoljena, neće biti moguća bez kovid potvrade, saopštila je ministarka zdravlja, Jelena Borovinić Bojović.

Prema važećim merama, velika okupljanja na otvorenom su zabranjena, dok se ostali događaji održavaju uz obavezne kovid potvrde i ograničen broj osoba.

“Svaka mera je podložna promenama zavisno od brojki, ali radna grupa će analizirati situaciju u vezi novogodišnjih praznika i o tome će javnost biti blagovremeno biti obaveštena ali će sigurno biti obavezno posedovanje kovid potvrda”, navela je Borovinić Bojović za podgoričke TV Vijesti.

Upitana da li su pre donošenja mera razgovarali sa ugostiteljima i turističkim orgnaizacijama koje pripremaju slavlja i da se to ne razlikuje od festivala koji su bili organizovani letos, Borovinić Bojović je kazala da je ogromna razlika zbog prisustva delta soja.

Masovna okupljanja, odnosno novogodišnje koncerte, je, kako je dodala, nemoguće kontrolisati.

“Neće se pridržavati mera, to je ogroman broj ljudi na malom prostoru. To je najbrži mogući način prenosa infekcije. Ako ograničite određen prostor gde se niko ne pridržava mera to je ogroman rizik. Daću sve od sebe da se mera o zabrani organizovanih dočeka ispoštuje”, istakla je ona.

Smatra da su mere saopštene na vreme.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.