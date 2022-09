Ministarstvo finansija jedno od najpogođenijih

PODGORICA – Crnogorsko Ministarstvo finansija je, zbog spacifičnosti podataka kojima upravlja, jedno od najpogođenijih sajber napadima, a konačne posledice i eventualne zloupotrebe podataka, biće moguće sagledati nakon završetka istrage nadležnih organa koja je u toku.

To je rekao ministar finansija Aleksandar Damjanović u razgovoru sa ambasadorkom SAD u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke i šefom ekonomske sekcije te Ambasade, Valterom Andonovim o aktuelnim hakerskim napadima, najozbiljnijim sa kojima se država do sada suočila.

Tokom sastanka razmatrani su modeli posredstvom kojih bi se očuvala bezbednost i sigurnost i predupredile štete eventualnih budućih napada.

Rajnke je kazala da deli zabrinutost zbog agresivnih napada, koji dolaze u politički osetljivom trenutku za Crnu Goru, naglašavajući da će pružiti partnersku podršku u cilju utvrđivanja i sanacije postojeće štete.

Damjanović je naglasio da se u značajno otežanim uslovima funkcionisanja, redovno izvršavaju sve obaveze, ali i da ovakav način rada zahteva dodatan oprez i usporava dinamiku ozbiljnih finansijskih politika, poput pripreme budžeta.

On je istakao neophodnost jačanja IT javnog sektora i njegovog snažnijeg uvezivanja sa komercijalnom IT zajednicom, u cilju unapređenja kvaliteta i zaštite.

Ambasadorka je kazala da slična praksa postoji i u njenoj zemlji, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je na Tviteru da su se službenici Federalnog istražnog biroa (FBI) uključili u istragu sajber napada na digitalnu infrastrukturu u Crnoj Gori.

„Na moju inicijativu i poziv, naši međunarodni partneri iz FBI su već na terenu i pomažu da se prevaziđe jedan od najsloženijih napada na digitalnu infrastrukturu neke države u istoriji“, napisao je Dukaj.

On je zahvalio Ambasadi SAD u Podgorici na podršci koju američka vlada pruža Crnoj Gori u ovim trenucima.

(Tanjug)

