Ministri EU danas o novim sankcija za Rusiju i Iran i dodatnoj pomoći Ukrajini

BRISEL – Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije, sastaće se danas kako bi pokušali da se dogovore o novim sankcijama za Rusiju i Iran i o dodatne dve milijarde evra za isporuke oružja Ukrajini, prenosi Rojters.

I dalje je nepoznato da li će Mađarska blokirati neke odluke, pribegavajući onome što se ocenjuje kao „ucenjivačka diplomatija” zbog spora oko blokiranih fondova EU za Budimpeštu, što je prema rečima visokog diplomate Unije problematično pitanje koje je očigledno prisutno, ali se izbegava kao tema za diskusiju, navodi britanska agencija.

„Postoji u principu saglasnost, ali postoji i veliki slon u prostoriji“, saopštio je novinarima ovaj diplomata, govoreći o tome da Budimpešta koristi pravo veta.

On je još rekao da je to „vrsta ucenjivačke diplomatije koju radije ne bi voleli da vidimo“, ali da je „ona to što jeste“.

Ministri spoljnih poslova EU danas će razgovarati o devetom paketu sankcija Rusiji koji treba da obuhvati još skoro 200 pojedinaca i entiteta, a planirano je da razmotre nove sankcije Iranu zbog kršenja ljudskih prava tokom gušenja demonstracija i isporuke dronova Rusiji, prenosi Rojters.

Oni nameravaju da dopune sa dve milijarde evra fond za finansiranje kupovine oružja za Kijev, koji je u dobroj meri iscrpljen tokom skoro 10 meseci rata u Ukrajini.

Očekuje se da će se ministri dogovoriti o civilnoj misiji u Moldaviji, koja bi mogla da zatraži pomoć u sajber odbrani, borbi protiv korupcije ili jačanju vladavine prava, navodi britanska agencija.

Ministri spoljnih poslova EU planiraju da otvore i put za trogodišnju vojnu misiju u Nigeru, sa oko 50 do 100 vojnika u početku, a kasnije i do 300, koji treba da pomognu ovoj zemlji da poboljša svoju logistiku i infrastrukturu.

(Tanjug)

