Mišel očekuje dogovor EU 27 o sankcijama protiv Rusije

BRISEL, 30. maja ( Tanjug) – Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel kaže da je u poslednjih nekoliko sati došlo do napreije i on očekuje da će do konsenzusa i dogovora među EU 27 doći.

”Šesti paket sankcija je na stolu već nekoliko nedelja i važno je da se sada donese odluka. Uveren sam da ćemo moći da zajedno donesemo tu odluku i još jednom pokažemo da smo ujedinjeni na tako važnoj temi”, poručio je MIšel.

On je dolazaći na sastanak Evropskog saveta kome predsedava naveo da nije lako doći do konsenzusa o sankcijama, ali je dodao da su razgovori intenzivirani među zemljama članicama i da napretka ima.

Naglasio je da će se na samitu razgovarati o daljoj podršci Ukrajini, o prekidu zavisnosti EU od ruskih fosilnih goriva, globalnoj krizi u snabdevanju hranom izazvanoj ratom u Ukrajini, kao i zajedničkoj evropskoj odbrani i bezbednosti.

(Tanjug)

