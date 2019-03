Misterija nestanka stotine ljudi sa Himalaja – razrešena (foto, video)

Planinarske ekspedicije zabrinute su zbog broja tela koja su otkrivena nakon što se glečeri na Everestu tope.

Za sada je pronađeno 300 tela nastradalih u blizini planinskog vrha, a smatra se da je skoro dve trećine tela još uvek zakopano u snegu i ledu.

Više od 4.800 planinara uspelo je da se popne na najviši vrh na svetu.

„Zbog klimatskih promena, glečeri se tope, a tela koja su bila zakopana toliko godina izlaze na površinu“, kaže Ang Šerin Šerpa, bivši predsednik nepalskog udruženja planinara.

Pre dve godine, u Kampu 1 pronađena je ruka preminulog planinara. Tada su angažovani profesionalni planinari kako bi pronašli ostatak tela i sklonili ga s planine.

