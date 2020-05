Misterija treće osobe: Šta je motiv ubistva naučnika koji je bio na pragu velikog otkrića o koroni

Policija u Pitsburgu istražuje šta je motiv ubistva kineskog naučnika koji je bio na pragu velikog otkrića o koroni, a odgovor na to pitanje mogao bi da bude poznat kada se razjasni tajna treće osobe, odnosno, ko je osoba za koju policija tvrdi da je razlog zbog kog je počinjen zločin.

A Chinese researcher was shot dead in Pittsburgh on the verge of big discoveries on the origins of Corona virus.#BingLiu pic.twitter.com/UaQBXOJSpJ

