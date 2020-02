Misteriozna smrt srpskog državljanina u Londonu (video)

Muškarac (33), državljanin Srbije, stradao je pri padu sa šestog sprata jedne zgrade u Londonu, prenosi „Blic“, a za njegovo ubistvo je, prema pisanju britanskih medija, osumnjičena devojka (28) i ona je uhapšena. Da li je i uhapšena devojka državljanka nije za sada poznato.

Prema saznanjima „Dejli mejla“, žena je viđena kako plače i vrišti pored tela muškarca nekoliko trenutaka nakon što je on pao sa šestog sprata. Ona je poznavala žrtvu i uhapšena je zbog sumnje da je ubila 33-godišnjeg muškrac čiji identitet nije saopšten.

Detectives from the North West Command Unit are investigating after the death of man in North Finchley Read More on this: https://t.co/PPY9zWw96N .

UK News In Pictures News #BREAKING #LONDON #NorthLondon #UKNIP pic.twitter.com/v8BovwpYZD — UK News in Pictures (@UKNIP247) (@uknip247) February 13, 2020

Tragedija se dogodila juče posle podne u Severnom Finčliju, naselju u severnom delu Londona. Osumnjičena će ostati u pritvoru dok policija ne utvrdi šta se dogodilo.

Svedoci su na mestu događaja videli osam ili devet policijskih automobila, zajedno sa dva ili tri vozila hitne pomoći. Šokantoj sceni prisutvovalo je nekoliko porodica sa decom koja su se vraćala iz škole.

– Nisam video kako je pao, ali video sam ga na zemlji. Nakon otprilike jednog minuta, žena je sišla i počela da plače i vrišti, a neko ju je odveo do ugla da joj pomogne da se smiri. Video sam krv po pločniku. Nekome sam dao peškir i on ga je stavio preko tela. Nisam mogao da spavam cele noći – rekao je Naik Mohamed (19), radnik u obližnjem frizerskom salonu.

Policija je ostala na mestu nesreće i čuva ulazna vrata stambenog bloka.

28-godišnja devojka, koja je bila na licu mesta, privedena je zbog sumnje da je umešana u ubistvo.

– Ona je odvedena u londonsku bolnicu gde su joj sanirane manje povrede, potom je prebačena u policijsku stanicu na severu Londona, gde se i dalje nalazi – dodao je.

Veruje se da je stradali muškarac poznavao devojku.

North Finchley: First pictures from High Road 'murder' after man dies falling from height – MyLondon https://t.co/qgKN7EzcF8 — Mrs Finchley (@BallardsLane) February 13, 2020

– Konsultovani su službenici Specijalističke komande za kriminal. U ovoj fazi istrage, smrt 33-godišnjeg muškarca se tretira kao neobjašnjiva – dodao je on.

Policija je pozvala svedoke da jave ako bilo šta znaju o ovom slučaju.