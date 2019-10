Mitrić: Izbor Ivice Stankovića za v. d. VDT pravno upitan

PODGORICA – Najava mogućeg izbora Ivice Stankovića za vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca, nakon što mu 7. oktobra istekne mandat, pravno je upitna, smatra profesor dr Blagota Mitrić.

On ističe i da pravno buni da li je on dao pristanak na tu podršku, s obzirom na to da nije ni konkurisao na javni oglas za vrhovnog tužioca koji je bio raspisan u avgustu i na koji se niko nije prijavio.

„U najkraćem, za mene je vrlo indikativno da je dobio ‘samo’ većinsku podršku, a ne i jednoglasnu, što, prema mom mišljenju, predstavlja malo iznenađenje“, rekao je Mitrić.

Ali, dodaje, ako se setimo slučajeva u kojima je Ustavni sud odbio žalbu Socijaldemokratske partije (SDP), napisanu rukom renomiranog advokata Nikole Martinovića, i utvrdio da državni predsednički mandat može trajati tri puta uzastopno, iako Ustav izričito propisuje samo dva mandata uzastopno.

Ili, kako kaže, kad Ustavni sud odlučuje da sudiji Ustavnog suda ne može prestati mandat kad ispuni uslove za starosnu penziju, iako ustavna norma izričito propisuje da mora, i iako je taj isti sud u ranija dva istovetna slučaja postupio po pomenutoj ustavnoj normi.

Ili, dođae, kad Opšta sednica Vrhovnog suda jednoglasno zauzima stav da predsednički mandat Vrhovnog suda može biti, takođe, tri puta uzastopno, a isti stav zauzima i Sudski savet, što je sve navedeno očigledno protivpravno, protivustavno i protivzakonito, onda je ‘slučaj’ vezan za Vrhovnog državnog tužioca daleko pravno upitniji, jasan Mitrić u izjavi za podgoričku Pobjedu.

Jedino, kako je dodao, „pravno buni da li je on dao pristanak na tu podršku, s obzirom na to da nije ni konkurisao na tu funkciju“.

„Čime je, prema mom sudu, indirektno izrazio nameru da više ne želi da obavlja tu funkciju, a ako je dao pristanak buni da li je po zakonu da v.d. stanje može trajati najduže godinu dana, ili dok se ne ispune uslovi za starosnu penziju. Što bi rekao naš narod u metaforičnom smislu – vrana vrani oči ne vadi“, zaključio je profesor Mitrić.

