Modna kompanija H&M povukla reklamu koja je ocenjena kao rasistička

Švedska modna kompanija Henes i Moric (Hennes – Mauritz – H & M) saopštila je danas da je povukla jednu reklamnu fotografiju posle optužbe na društvenim mrežama da je rasistička i uputila izvinjenje.

Na fotografiji je prikazan dečak crnac, koji nosi majicu s natpisom „Coolest monkey in the jungle“ (Najbolji majmun u džungli).

Fotografija je izvala seriju kritika i optužbi. Manekenka Stefani Jeboa se zapitala na Tviteru ko je u kompaniji došao na ideju da malom crnom dečaku stavi majicu s takvim natpisom.

Kompanija je povukla fotografiju i ostavila samo sliku majice s natpisom.

To nije prvi put da je neka poznata kompanija meta rasističkih kritika.

Španska modna kompanija Zara je 2014. godine morala da povuče dečiji prsluk sa žutom zvezdom posle kritika da liči na zvezdu koju su Jevreji morali da nose za vreme nacizma.

Kozmetička kuća Dav (Dove), u vlasništvu holandske gigantske kompanije Unilever, u oktobru 2017. izvinila se zbog reklame na internetu koja je ocenjena kao rasistička.

U reklami za sapun od nekoliko sekundi prikazana je crnkinja koja skida majicu nakon čega se pojavljuje belkinja koja takodje skida majicu i potom se prikazuje treća žena.

Whose idea was it at @hm to have this little sweet black boy wear a jumper that says ‘coolest monkey in the jungle’?

I mean. What. pic.twitter.com/6AJfMdQS4L— Stephanie Yeboah (@NerdAboutTown) January 7, 2018

So the black kid gets to wear the H&M sweater with „Coolest monkey in the jungle“ and the white kid with „Survival expert“. This is beyond disgusting. It’s a projection of your neocolonial thinking. You won’t see me anywhere near your shops these days @hm. pic.twitter.com/Gl7OtdVw4p— Volkan

(Beta)