Moguce 100 miliona novih kovid slucajeva u SAD

VAŠINGTON – Bela kuća se priprema za novih 100 miliona slučajeva kovida tokom jeseni i zime, ukoliko američki Kongres ne obezbedi novac za vakcine i testove, izjavio je visoki zvaničnik američke administracije, upozorivši da je potreban novac kako bi bilo dovoljno vakcina za sve.

On je rekao manjoj grupi novinara u petak da se radi o proceni eksperata koji ne rade u vladi i da je to manje opasan scenario, što znači da bi moglo da se desi da bi mnogo više Amerikanaca moglo da se zarazi, posebno ako se pojavi novi soj, preneo je list „Hil“.

U poređenju sa ovom zimom, to je manja brojka u ondosu na 130 do 140 miliona Amerikanaca koji su se zarazili omikronom, koji je doveo do novog povećanja u smrtnim slučajevima.

Bajdenova administracija kaže da novi talas nije razlog za paniku, s obzirom na to da medicina sada ima novo oružje u borbi protiv kovida, a to je efikasan Fajzerov lek Pakslovid, ali i vakcine.

