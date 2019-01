„Molotovljevim koktelima“ na policijsku stanicu

LISABON – Nepoznati napadači su jutros bacili benzinske bombe na policijsku stanicu u gradu Setubalu koji je udaljen 50 kilometara od prestonice Portugalije i zapalili nekoliko automobila u glavnom gradu Lisabonu, nakon što se jučerašnji protest zbog navodno rasno motivisanog nasilja policije završio sukobima.

Na zgradi policijske stanice koja je napadnuta osim pocrnelog zida i stepeništa nikakva druga šteta se nije mogla videti spolja.

Policija je izdala saopštenje da su jutros rano bačene tri benzinske bombe koje izazvale materijalnu štetu na policijskoj stanici, ali da nema povređenih, kao i da su policijske patrole pojačane u gradu kako bi se građanima garantovala bezbednost, prenosi Rojters.

U saopštenju se takođe navodi da policija za sada ne dovodi u vezu ove napade sa jučerašnjim protestom koji je usledio nakon policijske akcije u većinski crnačkoj četvrti Seiksal na periferiji Lisabona.

Policija je danas izjavila i da je jedna osoba uhapšena

zbog sumnje da je izvršila paljenje četiri vozila i desetak kanti za smeće

u naselju Odivelas, koji pripada distriktu Lisabon.

Državni tužilac najavio je istragu o ovom incidentu u Seiksalu.

Inače, sve je počelo kada je policija u nedelju po pozivu intervenisala u svađi dve žene i ušla u četvrt „Jamajku“ gde su ih uglavnom mlađi stanovnici iz ove četvrti gađali kamenjem.

Na internetu su se pojavili snimci na kojima se vidi kako policajci tuku nekoliko crnaca. Četvoro stanovnika „Jamajke“ i jedan policajac lakše su povređeni u ovom sukobu i njima je ukazana lekarska pomoć u bolnici.

Jedno lice je uhapšeno ali je kasnije i pušteno na slobodu u ovoj akciji.

Mlađa žena koja nije želela da joj se otkrije identitet rekla je za Rojters da je snimila ovaj incident i da nije bilo bacanja kamenja na policiju.

Ona je poručila da „žele samo pravdu i da se nada da će policajci koji su intervenisali biti optuženi za nasilje“.

Đulijeta Luvunga, 53, koja je poreklom iz Angole i živi

u komšiluku, izjavila je novinarima Rojtersa da ju je policija udarila, da je izgubila svest i da joj ukazana lekarska pomoć i dodala:

„Nikad nisam mislila da će me policija udariti, znamo da se to dešava u drugim zemljama, kao što su Sjedinjene Države, ali nismo mogli da pretpostavimo da bi to moglo da se desi kod nas.“

Grupa SOS Racismo saopštila je povodom ovog incidenta da je policija neopravdano koristila silu.

Nakon ove akcije policije oko dvesta uglavnom crnih demonstranata blokiralo je u ponedeljak uveče ulicu Avenida da Liberdade u Lisabonu i uzvikujući „Dole rasizam!“ da bi zatim kamenjem uzvratili na policajce koji su intervenisali kako bi rasturili demonstracije.

. U predgrađu Lisabona nalazi se nekoliko siromašnih četvrti u kojima žive većinom doseljenici iz bivših portugalskih kolonija.

Rasno nasilje u Portugalu je retko, ali je u incidentu 2015. godine 18 policajaca bilo je optuženo za krivična dela motivisana rasizmom, podseća Rojters.

