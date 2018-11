Momenat koji je zapalio Bliski istok: Raketa raznosi autobus (video)

Objavljen snimak na kom se vidi kako palestinska raketa pogađa izraelski vojni autobus, što je postalo inicijalna kapisla za eskalaciju sukoba u pojasu Gaze.

Naime, snimak je objavila televizijska mreža Hamasa u ponedeljak uveče, a na njemu se prikazuje kako protivtenkovski projektil pogađa autobus izraelske vojske. Kako se navodi, raketa je pogodila autobus svega par minuta nakon što su iz njega izašli vojnici.

Na snimku se vidi i nekoliko izraelskih vojnih vozila i mnoštvo vojnika kako stoje pored autobusa u vreme napada.

Ovo je prvi put da je Hamas ispalio protivtenkovsku raketu tipa „kornet“ ruske proizvodnje na izraelsku metu od rata u pojasu Gaze 2014. godine.

Palestinske frakcije su potom izdale saopštenje u kome su navele da su njihovi „borci uspeli da napadnu autobus pun vojnika raketom ’kornet’“, dodavši da je rezultat pogibija i ranjavanje vojnika u autobusu, preneli su izraelski mediji.

📸 1645 H (EET): Palestinian Resistance forces destroyed a bus carrying a number of #Israel|i Occupation Forces to the northeast of #Gaza Strip after direct-hit w/ Kornet ATGM, killing/injuring all passengers of Zionist colonists/soldiers. #Palestine pic.twitter.com/AwXpwJLyO3

