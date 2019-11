Monšalen: Pariz za efikasniji, kredibilan proces pristupanja

BRISEL, 19. novembra ( Tanjug) – Francuska džavna sekretarka zadužena za evropske poslove AMELI DE MONŠALEN kaže da se Pariz zalaže za proces pristupanja EU koji je efikasniji i konkretniji i koji bi bio kredibilan kako u očima građana EU tako i za građane Zapadnog Balkana.

De Monšalen je dolazeći na sastanak Saveta EU ocenila da je važno što će ministri odmah nastaviti da razgovaraju o politici proširenja kako bi na majskom samit u Zagrebu „na noge stavili efikasniju proceduru pristupanja EU“.

„Mi ne menjamo pravila usred procesa. Ono što vidimo jeste da proces ne funkcioniše jer traje dugo, frustrirajući je za učesnike, nije politički vođen od strane EU već postoji neki automatizam, a pre svega građani zemalja koje pregovaraju ne nalaze svoje interese u takvom procesu“, ocenila je francuska ministarka.

De Monšalen je ocenila da u procesu pristupanja EU „postoje frustracije“ i navela primer Srbije i Crne Gore, koje prema njenim rečima, pregovaraju već dugo bez konkretnog napretka na terenu.

„Vidimo da sve više ljudi odlaze iz regiona, a sa EU strane se uspostavila sporost koja je nezadovoljavajuća“, kaže de Monšalen.

Ona je ocenila i da postoji „umor od pregovora“ koji, kako kaže, ne prozvode konkretne rezulate za one na koje se to pre svega odnosi, a to su građani Zapadnog Balkna.

„Ono što je započeto u Srbiji i Crnoj Gori je legitiman proces pristupanja, ali on ima svoje slabosti. Ako Srbija i Crna Gore žele da uđu u novu dinamiku koji bismo kreirali moćićemo o tome da razgovaramo“, poručila je de Monšalen.

Ona je ponovila da je Francuska stavila na sto predlog nove metodologije koji bi pregovore sa zemljama kanidatima učinio efikasnijim i opipljivijim.

„U suštini radi se o četiri principa u stepenovanju kako bi evropske politike bile pristupačanije zemljama kandidatima u odnosu na to kako se pregovori budu odvijali“, kaže de Montšalen.

Francuska ministarka naglasila je da se Pariz zalaže za striktniji proces koji će da se fokusira i na ekonomsko i socijalno usklađivanje uporedo sa ispunjavanjem političkih kriterijuma.

Ameli de Monšalen dodala je da je šest zemlja – Austrija, Italija, Slovačka, Slovenija, Poljska i Češka zatražilo od Evropske komisije da se naprave predlozi koji bi proces pristupanja EU učinili efikasnijim i opipljivijim i ocenila je da se to dopunjuje sa francuskim predlogom.

Ona je zaključila da je vreme da se u EU vodi „smirena i konkretna“ debata o politici proširenja, a da će Evropska komisija biti ta koja će predstaviti eventualnu novu metodlogiju proširnja.

„Vreme je da izađemo iz velikih priča i postavimo pitanje suštine procesa i kako da podržimo građane tog dela Balkana koji mnogo očekuju od Evrope“, zaključila je Ameli de Monšalen.

(Tanjug)