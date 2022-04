Mor: Pitanje nacističkih simbola mora biti rešeno

ZAGREB – Ambasador Izraela u Hrvatskoj Ilan Mor izjavio je danas da se zalaže za kontinuirani dijalog hrvatske vlade i Jevrejske zajednice nezavisno od toga ko je na vlasti, ali i da pitanje upotrebe ustaškog pokliča „za dom spremni“ i drugih simbola mora biti rešeno.

U tom dijalogu bi, kaže, vlada trebalo da sasluša šta Jevrejska zajednica ima da kaže da bi se rešila brojna pitanja.

O zabrani upotrebe ustaškog pokliča „za dom spremni“, izraelski diplomata kaže da je to unutrašnje pitanje Hrvatske i siguran je da će Hrvatska u konačnici pronaći način da to jer se to mora rešiti.

„Kad postoji volja, postoji i način. Uvek navodim jasan primer Nemačke. U Nemačkoj sam živeo i radio kao diplomata ukupno devet godina pa znam nešto o njihovoj kulturi suočavanja s prošlošću. I mislim da je Nemačka uzor u pogledu suočavanja s prošlošću od 1945. pa sve do danas“, rekao je Mor u opširnom intervjuu za zagrebačku N1 tv.

Podsetio je da u Nemačkoj potpuno zabranjen pozdrav “Heil Hitler”, kao i upotreba nacističkih obeležja i izjava.

„Mislim da ovo nije sivo područje, ili to treba dopustiti ili zabraniti. Smatram da sve što je povezano s nacističkom istorijom, nacističkim aktivnostima i njihovim kolaboracionistima na ovom kontinentu treba da bude zabranjeno“, jasan je Mor.

Na pitanje da li vlada treba da prelomi u vezi sa tim, Mor kaže da nijej savetnik hrvatske vlade, ali je siguran da će ona na kraju pronaći pravo rešenje za ovo pitanje jer je to nešto što treba da bude rešeno.

„Samo ću ponoviti ono što sam upravo rekao, ovo nije pitanje sive zone, nego toga da ćete to dopustiti ili ne“, izričit je Mor.

Osvrnuvši se na nedavne poruke iz Splita, gde je vladin izaslanik poistovedio Hrvatsku sa NDH, Mor kaže da u hrvatskom Ustavu jasno piše da nema nikakve poveznice između današnje Hrvatske i NDH, ustaškog i fašističkog režima.

„Kada je to tako jasno navedeno u Ustavu, to treba i da se sprovodi…. Ljude treba edukovati, pokazati im i reći. Obrazovanje je za mene ključna reč u celoj ovoj priči. Znate, ne možete postići da ljudi uvek budu zadovoljni, ali barem možete da pokušate da ih uverite da je ono što se ovde dogodilo između 1941. i 1945. bilo pogrešno i da nema nikakve veze s današnjom Hrvatskom, koja je članica NATO-a, Evropske unije, dobra prijateljica Izraela, članica zapadnjačkog saveza… Ponavljam, samo informacije i obrazovanje mogu zaustaviti takve besmislice“, naveo je, između ostalog, izraelski diplomata.

(Tanjug)

