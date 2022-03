Morison: Kina da pokaze posvecenost globalnom miru

SIDNEJ – Australijski premijer Skot Morison pozvao je Kinu da pokaže posvećenost globalnom miru i da se pridruži ostatku sveta u osudi ruske agresije, prenosi BBC.

“Svet već duže vreme čuje reči Kine o njenoj posvećenosti globalnom miru i poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Na Kini je da, u ovoj istorijskoj tački, pokaže da je to više od reči”, poručio je Morison tokom svog dugog govora u Sidneju.

On dodaje, međutim, da „rani signali nisu dobri”, ukazujući na susret kineskog i ruskog predsednika na Zimskim olimpijskim igrama, podršku Kine ruskom izvozu pšenice i izjave Pekinga kojima se, kako tvrdi Morison, daje “čak i “legitiman” razlog za invaziju Rusije na Ukrajinu”.

“Nijedna zemlja ne bi imala veći uticaj na Rusiju nego što bi to imala Kina kada bi se pridružila ostatku sveta u osudi ruske agresije i primeni istih sankcija. Ona to do sada nije uradila”, izjavio je Morison.

Kako navodi BBC, odnosi između Kine i Australije su se pogoršali poslednjih godina jer je Kanbera izrazila zabrinutost zbog navodnog mešanja Pekinga u njenu unutrašnju politiku, što Kina oštro demantuje.

Morison je naglasio i da Australija sarađuje sa drugim zemljama na kažnjavanju Rusije, zahvalivši se Japanu, Južnoj Koreji i Singapuru na njihovim sankcijama Rusiji.

(Tanjug)

