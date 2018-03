Može li doći do velikog zaokreta: Trampov čovek protiv nezavisnog Kosova

Dolaskom novog savetnika predsednika Amerike za nacionalnu bezbednost postoji mogućnost odlaska dvojice Albanaca, braće Barjaktari, koji su imali dosta uticaja na balkansku politiku ili barem na stavove prema tom prostoru.

Američki predsednik Donald Tramp za novog savetnika za nacionalnu bezbednost izabrao je Džona Boltona, koji je treći po redu za 14 meseci otkako je Tramp izabran za šefa Bele kuće, a upamćen je, između ostalog, zbog protivljenja priznavanju kosovske nezavisnosti.

Netipični neokonzervativac

Bolton je stari član vašingtonske birokratije, napominje za Sputnjik politikolog Aleksandar Pavić, poznat po tvrdim stavovima u pogledu intervencionizma, kao jedan od glavnih zagovornika napada na Irak, svrgavanja Sadama Huseina, i docnije Muamera el Gadafija.

Vrlo je proizraelski nastrojen, dodaje Pavić, a isto tako i antiiranski nastrojen i kao takav je jedan od glavnih zagovornika američkog istupanja iz nuklearnog dogovora koji je postignut sa Iranom, što će mu biti jedna od glavnih tačaka uticaja na predsednika Trampa, koji je i sam, što zbog svoje bliskosti sa izraelskim lobijem, što zbog nekih svojih ranijih stavova, sklon da se povuče iz tog sporazuma.

Novi savetnik američkog predsednika za nacionalnu bezbednost je dosta skromnog porekla, otac mu je bio vatrogasac, ali, ukazuje Pavić, on je na osnovu svog intelekta završio vrhunske škole i radio je za najelitnije vašingtonske advokatske firme i tako talentom postao deo vašingtonskog establišmenta.

„Bolton je vrlo antiislamistički orjentisan i veliki je protivnik islamizacije, kako on to vidi, Evrope i kao takav je na čelu Gejtston instituta koji puno članaka objavljuje na temu upozoravanja od rastućeg uticaja i ulaska islama u Evropu“, sugeriše Pavić.

Za Srbiju je, ističe Pavić za Sputnjik, pozitivna stvar što je Džon Bolton bio jedan od najglasnijih kritičara američkog jednostranog priznanja nezavisnosti lažne države Kosovo i to je ponovio nekolio puta.

„Nije Bolton to govorio samo zato što to stvara loš presedan u međunarodnim odnosima i daje podsticaj drugim secesionističkim pokretima širom sveta. On je isto tako argumentovao objašnjavao na televiziji RT pre nekoliko godina da bi nezavisno Kosovo moglo da postane leglo za širenje islamizma i da bude opasna islamistička baza u Evropi. To su stvari koje mogu da budu potencijalno dobre za Srbiju“, podvlači Pavić za Sputnjik.

Reč je o neokonzervativcu, ne preterano antiruski nastrojenom, i kad govorimo o njegovim stavovima protiv kosovske nezavisnosti, naglašava taj politikolog, govorio je da je sa Rusijom poželjno, a i potrebno sarađivati na bezbednosnom planu.

Strašilo za svet, a za Srbiju?

Prema mišljenju Dmitrija Jevstafijeva, politikologa i stručnjaka za SAD i Kanadu, Bolton je ultraradikalan čovek i političar i njegova je uloga da uplaši ceo svet.

„Mislim da će to biti njegova glavna funkcija — da bude svetsko strašilo. Najpre će njegov zadatak biti da bude oštar i krut prema Iranu, potom prema Kini, a onda i Rusiji. Bolton odavno nije u stanju da izvršava takozvane organizaciono-ideološke funkcije. Vrlo je verovatno da će se svetiti onima koji su ga svojevremeno udaljili iz redova američke političke elite“, predviđa Jevstafijev za Sputnjik.

Rusija treba da bude bezbrižna što se tiče postavljanja Boltona, kategoričan je Jevstafijev, koji pita kakve veze ima Moskva sa svim ovim?

„Rusija može mirne duše da kupi mnogo kokica i kao u bioskopu da posmatra šta se dešava. Šalu na stranu, situacija u američkoj politici dolazi do jedne tačke sa koje više nema povratka. Rusija može samo da posmatra ovaj proces, a jedino bi možda mogla da ima svoj interes u tome da ka ovoj tački ne odu i oni delovi ’uračunljive‘ američke elite“, jasan je Jevstafijev.

S druge strane, Aleksandar Pavić kaže da je Tramp jedini glas u Vašingtonu koji konstantno pokušava da spusti loptu što se tiče zaoštravanja odnosa sa Rusijom i sugeriše da neće Bolton biti taj koji će donositi konačne odluke, već će on Trampa pogurati i osnažiti u onim odlukama do kojih je i Trampu stalo.

Što se tiče Srbije, Pavić kao važnu stvar ističe uverenje da će odlaskom Makmastera otići i dvojica njegovih bliskih savetnika Albanaca braće Barjaktari, koji su imali dosta uticaja na balkansku politiku ili barem na stavove prema našem prostoru.

„Ovo nije veliki zaokret što se Trampa tiče, već se Tramp polako oslobađa različitih stega i dovodi ljude koje on želi. A Srbija ne može da se nada da će joj nešto pasti sa neba, već treba da se nametne, da ima koncepciju, da nađe kanale, načine, da dopre do ljudi kao što su Pompeo i Bolton“, sugeriše Pavić.

Međutim, sad je mnogo povoljnija situacija za Srbiju nego što je bila pre nekoliko meseci, dodaje taj politikolog, a da ne govorimo o tome da ne bismo imali čak ni odškrinuta vrata da je kojim slučajem Hilari Klinton bila izabrana za predsednicu Amerike.

(Sputnjik)