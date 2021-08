Mudžahid: Današnja beda je rezultat američke okupacije

BEČ – Zvaniči portparol talibana u Avganistanu Zabihulah Mudžahid ističe da talibani trenutno rade na formiranju vlade, nakon čega će uslediti normalizacija situacija, a optužuje Amerikance da su krivi za bedu koja danas vlada u toj zemlji.

Mudžahid je, u intervjuu bečkom dnevniku „Kronen cajtung“, na konstataciju da na aerodromu nije osigurana bezbednost, podsećajući na teroristički napad Islamske države, kazao da se tako nešto dešava tamo gde „Amerikanci vode glavnu reč“.

„Kada su SAD svoje trupe premestile iz Kabula na aerodrom, pozvali su sve koji žele u Ameriku ili Evropu da dođu tamo. To je moglo samo da se pretvori u haos koji je iskorišćen za terorizam. Islamski Emirat osuđuje napad na civile na aerodromu u Kabulu. Islamski Emirat pazi na bezbednost svojih građana i gde imamo kontroli, sprečavamo takva dela. Izuzev aerodroma Kabul je bezbedan, a to važi i za provincije“, objasnio je on.

Mudžahid je, na pitanje koja je bila namera Amerikanaca da se u Avganistanu zadrže dve decenije, rekao da to ima pre svega geostrateške razloge.

„Želeli su da imaju bazu i ostanu zauvek, kako bi odavde kontrolisali azijatske i druge zemlje regiona. Međutim, avganistanski narod želi slobodu i ne trpi strane sile. Mi smo pružili otpor Amerikancima i naterali ih da povuku trupe“, naglasio je on.

Kazao je da Amerikanci tokom dve decenije nisu ništa učinili za Avganistan sem što su nastavili rat, bombardovali narod i uništili privredu zemlje.

Prema njegovim tvrdnjama, Amerikanci su podsticali siromaštvo i proizvodnju narkotika, a da je beda koja danas vlada dostignuće 20-godišnje američke okupacije.

Na pitanje zašto Avganistanci napuštaju svoju domovinu odgovorio je da je to zbog straha usled propagande.

„Oni žele da odu iako im obećavamo sigurnost. Neki žele da emigriraju u Evropu ili Ameriku i to nije ništa novo. Oduvek su posebno mladi pokušavali, preko Turske i Grčke, da dospeju u Evropu. To nije samo problem Avganistana, već siromaštvo koje vlada i u Pakistanu i drugim zemljama“, ukazaoa je on.

Mudžahid tvrdi da će talibani sve one, koji imaju pasoše i vize, pustiti da putuju.

„U principu Avganistanci imaju pravo da putuju gde žele. Ali ne baš sada kada vlada haos na aerodromu. Pokušavamo da smanjimo pritisak. Oni koji ne poseduju dokumenta ne treba da dođu na aerodrom. To nećemo dozvoliti. Kasnije ćemo naći način da oni, koji žele da putuju, to mogu da učine „, objasnio je portparol talibana.

Mudžahid ističe da Avganistanci treba da ostaju u zemlji i da talibani nisu srećni kada građani napuštaju Avganistan.

„Naš cilj je da Avganistanci ne napuštaju svoju domovinu, da ne krenu migrantskim rutama. Znamo da je stanje u Evropi za naše izbeglice sve osim ružičasto. Žena i deca se smeštaju u stravične kolektivne centre. Avganistan je naša zajednička zemlje. Oni koji žele da odu neka se strpe. Naša privreda će se oporaviti, stvaraćemo radna mesta, a bezbednosnu situaciju smo već sada stabilizovali“, rekao je on.

Na pitanje da li bi talibanska vlada primila natrag Avganistance koje bi Nemačka ili Austrija proterala jer nisu dobili azil ili koji su počinili krivično delo, on je odgovorio potvrdno i najavio da bi se našli pred sudom, koji bi morao da odluči šta bi bilo dalje sa njima.

Što se prava žena tiče, kaže da će talibani osigurati sva prava koji šerijatski zakon predviđa za žene.

„Žene su naši građani i imaju pravo da žive dobro u našoj zemlji. Naš zakon i naša tradicija nisu usmereni protiv žena. Ta prava su tu da žena žive bezbedno i da se sigurno osećaju. Mi ćemo ženama osigurati islamsko pravo, omogućiti obrazovanje i uslove za rad. Trenutno radimo na svemu tome“, rekao je Mudžahid.

Upitan za prvinciju Pandžir, koja im se suprostavlja, on je kazao da se ne radi o velikom problemu i da su trupe talibana upravo okružile tu provinciju sa četiri strane.

„Međutim, ne želimo da nastavimo tamo rat. Želimo da dijalogom dođemo do rešenja. Ako u tome ne uspemo, onda ćemo taj problem vojno rešiti“, podvukao je Mudžahid.

Što se takozvane Islamske države tiče, kazao je da ona ne postoji tamo gde talibani imaju kontrolu, a da u Avganistancima koji su se vratili sa ratišta iz Sirije i Iraka ne vidi opasnost.

Mudžahid je kazao da talibani žele dobre odnose sa Evropom i naglašava da je nepravedno uvođenje sankcija i zamrazavanje novca.

(Tanjug)

