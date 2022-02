N. Zeland: Postepeno otvaranje, turiste paniraju u oktobru

VELINGTON – Vakcinisani Novozelanđani iz Australije mogu da putuju kući bez karantina od 27. februara, dok će državljani te zemlje iz ostatka sveta to moći da učine dve nedelje kasnije, saopštila je danas premijerka Džasinda Ardern, najavljujući postepeno ponovno otvaranje granica i planove za masovni dolazak turista u oktobru.

Nekim drugim kategorijama, poput vakcinisanih kvalifikovanih radnika i studenata iz inostranstva, takođe će biti dozvoljeno da uđu u zemlju u martu ili aprilu i tada će biti u samoizolaciji umesto u državnom karantinu, najavila je Ardern, prenosi Rojters.

Saopšteno je i da turistima iz Australije neće biti dozvoljeno da uđu na Novi Zeland do jula, a putnici iz ostatka sveta to neće moći da urade još osam meseci, do oktobra.

(Tanjug)

