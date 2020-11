Na Antarktiku registrovan zemljotres jačine do šest stepeni

SANKT PETERBURG- Ruska polarna stanica „Belingshauzen“ na Antarktiku registrovala je zemljores jačine do šest stepeni, saopštio je Institut za istraživanja Arktika i Antarktika.

Ruski Institut za istraživanja Arktika i Antarktika saopštio je da je „Belingshauzen“ registrovao zemljotres jačine od 4,7 do 6,0 stepeni sa epicentrom na udaljenosti od 40 do 50 kilometara od stanice i dubini od 1,5 do 10 kilometara, preneo je TAS S.

(Tanjug)

