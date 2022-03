Na suđenju Mustafi svedoči drugi svedok njegove odbrane

HAG – Na suđenju nekadašnjem komandantu tzv. OVK Saljihu Mustafi pred sudskim većem Specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu danas je svoje svedočenje započeo drugi svedok kojeg je predložila odbrane optuženog.

U pitanju je svedok Ahmet Ademi.

Prošle sedmice dva dana je svedočio bivši pripadnik OVK Brahim Mehmetaj, kao prvi svedok Mustafine odbrane.

On je bio pripadnik jedinice „BIA“ koja je bila deo OVK, a čiji je komandant bio Saljih Mustafa i govorio je o njenom delovanju.

Mehmetaj je naveo da je on svoje oružje kupio u Alabaniji, a da se jedinica naoružavala na razne načine, a deo naoružjanja je stizao i iz Srbije, tačnije iz Novog Pazara.

Mustafina odbrana je predložila saslušanje ukupno 17 svedoka, koji imaju na raspolaganju 36 sati za svoja svedočenja.

U dosadašnjem toku postupka pored drugih dokaza tužilaštva ispitano je i 13 svedoka tužilaštva.

Mustafa je optužen za zločine nad albanskim civilima nelolojalnim OVK, izvršenim tokom aprila 1999. godine u logoru na imanju u selu Zlaš.

On je negirao krivicu, a do sada ispitani svedoci su svedočili protiv njega tvrdeći da je on bio glavni u tom logoru gde su ljudi mučeni, i prebijani skoro svaki dan, i držani u štalama.

Nalazi se u haškom pritvoru od septembra prošle godine, a na pojavljivanju pred sudom u oktobru 2020. godine negirao je krivicu po svim tačkama optužnice Specijalizovanog tužilaštva i najavio da će se, pored ostalog, braniti alibijem.

Za sada je devet osoba dobilo status žrtve koja učestvuje u postupku, a prijavljivanje je i dalje u toku.

Mustafa se tereti za pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine koje su od 1. do 19. aprila 1999. godine počinili određeni pripadnici tzv. OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

U četiri tačke optužnice optužen je za ratne zločine: proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo u kojoj se tvrdi da je on odgovoran za pomenuta krivična dela izvršena nad najmanje šest lica.

Jedan zatvorenik je ubijen na toj lokaciji u periodu približno od 19. aprila 1999. do kraja aprila 1999. godine, navodi se u optužnici.

(Tanjug)

