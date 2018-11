Na ulicama 200.000 ljudi, zapaljena zastava EU (foto, video)

Povodom proslave Dana nezavisnosti Poljske i 100. godišnjice okončanja Prvog svetskog rata, oko 200.000 ljudi prošetalo je Varšavom.

#MarszNiepodleglosci #SwietoNiepodleglosci

Warsaw 11.11.2018

Hundreds of thousands of Polish patriots celebrating the National Independence Day in Poland. In the capital many fans from all over the country, on this day the club colors do not matter.

Video @emdolatowski pic.twitter.com/OStKUOVi8r

— HooligansTV (@HooligansTV1) November 11, 2018