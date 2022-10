Na vežbi J. Koreje i SAD neuspešno lansiranje rakete

SEUL – Vojska Južne Koreje izvinila se danas što je izazvala zabrinutost stanovništva, neuspešnim lansiranjem projektila, tokom zajedničke vežbe sa SAD koja je odgovor na lansiranje balističke rakete Pjongjanga iznad Japana dan ranije.

Južnokorejske i američke trupe ispalile su tokom zajedničkih manevara više projektila u more, saopštila je danas vojska Južne Koreje, a saveznici su pre toga organizovali vežbu borbenim avionima u Žutom moru, prenosi Rojters.

Vojska je posebno naglasila da je balistička raketa „Hjunmu-2“ otkazala ubrzo nakon lansiranja i da se srušila tokom vežbe, a da bojeva glava nije eksplodirala i da niko nije povređen.

Vežba je bila odgovor Južne Koreje i SAD na probno lansiranje balističke rakete srednjeg dometa Severne Koreje, koja je juče letela iznad teritorije Japana, prvi put za pet godina, zbog čega je stanovništvo na severu Japana upozoreno da se skloni, a privremeno je obustavljen i železnički saobraćaj.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastaće se danas na zahtev SAD, da bi razgovarao o novom testu balističkih raketa koje je izvršio Pjongjang.

Kina i Rusija saopštile su drugim članicama da se protive otvorenom sastanku, sa obrazloženjem da bi on trebalo da doprinese ublažavanju tenzija na Korejskom poluostrvu, saopštile su diplomate.

Američki predsednik Džozef Bajden i japanski premijer Fumio Kišida osudili su jučerašnji test Severne Koreje „najoštrije“, Evropska unija ga je nazvala „nepromišljenom i namernom provokativnom akcijom“, dok je generalni sekretar UN Antonio Gutereš rekao da lansiranje predstavlja kršenje rezolucije Saveta bezbednosti.

Savet za nacionalnu bezbednost Bele kuće nazvao je najnoviju probu naoružanja Pjonganga „opasnim i nepromišljenim“,a to je bila prva severnokorejska raketa koja je imala putanju iznad Japana od 2017. godine i njen procenjeni let od 4.600 km bio je najduži do sada, navodi britanska agencija.

Ni vlasti Severne Koreje ni njeni državni mediji nisu izvestili o lansiranju, niti otkrili koja je vrsta projektila korišćena.

Lansiranje povećava zabrinutost da bi Severna Koreja uskoro mogla da izvede očekivanu nuklearnu probu, prvu od 2017., navodi Rojters.

(Tanjug)

